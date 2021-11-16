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Борис Джонсон заявил, что именно «русская кровь» победила нацизм

Иван Линдеманн
01:43 16.11.2021
Также премьер-министр Великобритании назвал РФ великой страной.
Борис Джонсон заявил, что именно «русская кровь» победила нацизм
© Фото: Han Yan globallookpress
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Борис Джонсон назвал Россию великой страной и призвал не забывать о русской крови, которая позволила победить нацизм. Об этом премьер-министр Великобритании заявил на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

«Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, мы делаем это не потому, что хотим противостоять России или потому, что хотим каким-то способом стратегически изолировать или дестабилизировать эту великую страну. Никогда не нужно забывать, особенно в это время поминовения, что пролитая русская кровь дала возможность разгромить нацизм», - сказал глава британского кабмина.

В конце октября Владимир Путин провел с Джонсоном телефонный разговор. Президент России озвучил позицию по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, ключевым элементом восстановления мира является соблюдение Киевом минских соглашений.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Россия якобы «планирует возможное вторжение на Украину». Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг эту информацию. Владимир Путин не раз заявлял, что РФ не участвует во внутриукраинском конфликте.

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