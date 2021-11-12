Полянский заявил, что у РФ никогда не было планов о военном вторжении на Украину

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг информацию агентства Bloomberg о том, что Россия якобы «планирует возможное вторжение на Украину». Об этом он заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет, не планируем и никогда не планировали», - цитирует ТАСС Полянского.

Ранее в ООН рассказали о беспокойстве генсека из-за ситуации на белорусско-польской границе. Антониу Гуттереш считает, что миграционный кризис, создавшийся на польско-белорусской границе не должен стать причиной напряженности между странами и каким-либо способом использоваться в политических целях.