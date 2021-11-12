Полянский заявил, что у РФ никогда не было планов о военном вторжении на Украину
Такое заявление сделал дипломат, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.
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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг информацию агентства Bloomberg о том, что Россия якобы «планирует возможное вторжение на Украину». Об этом он заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
«Нет, не планируем и никогда не планировали», - цитирует ТАСС Полянского.
Ранее в ООН рассказали о беспокойстве генсека из-за ситуации на белорусско-польской границе. Антониу Гуттереш считает, что миграционный кризис, создавшийся на польско-белорусской границе не должен стать причиной напряженности между странами и каким-либо способом использоваться в политических целях.