Путин изложил Джонсону подход РФ по урегулированию конфликта внутри Украины

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном президент России Владимир Путин озвучил позицию РФ по урегулированию конфликта на Украине. По словам российского лидера, ключевым элементом восстановления мира является соблюдение Киевом Минских соглашений.

«Владимир Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении минских договоренностей», - сообщает сайт Кремля.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Минские соглашения являются единственным способом урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Таким образом, дипломат подтвердила позицию США по данному вопросу, которая была озвучена в Женеве.