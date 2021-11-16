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В МО РФ назвали лицемерными попытки США обвинить Россию создать «риски» для МКС

Тимур Шерзад
Николай Баранов
14:15 16.11.2021
В оборонном ведомстве России подчеркнули, что РФ на протяжении ряда лет призывает Соединенные Штаты и другие космические державы договориться о предотвращении размещения оружия в космосе. Тем не менее США и их союзники блокируют принятие проекта договора в ООН.
В МО РФ назвали лицемерными попытки США обвинить Россию создать «риски» для МКС
© Фото: ActionVans, Unsplash
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В Минобороны России назвали лицемерными попытки США обвинить Россию создать «риски» для МКС. 

«В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании "рисков" для космонавтов Международной космической станции и призвавших "разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства"», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что РФ на протяжении ряда лет призывает Соединенные Штаты и другие космические державы договориться о предотвращении размещения оружия в космосе. Тем не менее США и их союзники блокируют принятие проекта договора в ООН. Американцы не хотят связывать себя обязательствами в космосе. 

При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одна из главных целей, как сообщают в Минобороны РФ - создание комплексного военного преимущества в космосе. 

Также в МО РФ сообщили об испытаниях США ударно-боевых средств на орбите без предупреждения.

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