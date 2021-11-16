Армия В МО РФ сообщили об испытаниях США ударно-боевых средств на орбите без предупреждения Андрей Аркадьев Николай Баранов В российском военном ведомстве оценили действия американской стороны как угрозу и назвали их несовместимыми с заявленными целями мирного использования космического пространства. © Фото: U.S. Air Force Читайте нас на: Пентагон активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37. Об этом сообщает Минобороны России. «Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства», - говорится в сообщении. На этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами. В частности, Россия успешно провела испытание, в котором поражен недействующий космический аппарат РФ «Целина-Д». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика