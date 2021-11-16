В МО РФ сообщили об испытаниях США ударно-боевых средств на орбите без предупреждения
Пентагон активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37. Об этом сообщает Минобороны России.
«Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства», - говорится в сообщении.
На этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами.
В частности, Россия успешно провела испытание, в котором поражен недействующий космический аппарат РФ «Целина-Д».