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Лукашенко предложил Меркель пути решения миграционного кризиса

Светлана Иванова
Олег Лавров
13:50 16.11.2021
Стороны в ходе общения обменялись мнением, что никому не нужна эскалация на белорусско-польской границе.
Лукашенко предложил Меркель пути решения миграционного кризиса
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель, который состоялся накануне. По словам белорусского лидера, он озвучил варианты разрешения миграционного кризиса. Об этом сообщает БелТА. В чем состоит суть предложения, Лукашенко не уточнил.

«Я внес предложение в целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с членами ЕС», - заявил президент страны в ходе совещания.

Также стороны в ходе общения обменялись мнением, что никому не нужна эскалация на белорусско-польской границе. Президент Белоруссии подчеркнул, что страна не вела никаких действий, которые могли привести к обострению ситуации.

Лукашенко напомнил, что «на границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей». Белорусские власти, в свою очередь, не развернули «ни одного взвода, ни одной роты», подчеркнул президент страны.

В последние недели на белорусско-польской границе обострился миграционный кризис: там находятся несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Власти Польши усилили охрану в этом районе, стянули туда военных и стараются пресекать попытки нелегалов проникнуть на территорию государства.

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