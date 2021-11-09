В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»

Сертификация газопровода «Северный поток - 2» на территории Германии может быть завершена уже в начале 2022 года. Такое заявление сделал депутат парламента ФРГ от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Как сообщил член бундестага на полях Потсдамских встреч в Москве, в настоящее время имеется необходимость максимально быстро запустить проект, в частности из-за того, что это должно помочь снизить цены на газ в Германии. По его словам, за счет «Северного потока - 2» удастся стабилизировать сложившуюся ситуацию, при которой спрос на ресурс заметно превышает предложение.

Эрнст выразил мнение, что Украине не следует участвовать в сертификации трубопровода, так как ее единственной задачей в данном случае является оплата счетов за газ. Он также назвал «ерундой» ранее заключенную между ФРГ и США сделку, обязывающую Германию прекратить поставки российского газа при условии использования энергоносителей против Украины, и заверил, что ее никогда не реализуют.

«Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам?» - цитирует эксперта РБК.

Депутат добавил, что Польша также не должна влиять на процесс сертификации проекта. Он заметил, что страна не должна рассчитывать на немецких потребителей, если она нуждается в финансировании, и посоветовал Варшаве вместо этого обратиться за деньгами в ЕС.