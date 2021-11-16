Более 86 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Более 86 тысяч военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19. Повторную прививку получили те, кто был привит до марта.

В настоящее время в округе полный цикл вакцинации прошли более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч – гражданский персонал. Также привиты учащиеся военных учебных заведений и преподаватели, сотрудники организаций военного ведомства.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Препарат «Спутник V», который получают военнослужащие, двухкомпонентный. Вакцина вводится внутримышечно, вначале один компонент, а через три недели второй. Перед вакцинацией военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии препарата на организм. Процедура проводится только по желанию, с письменного согласия людей.

Между тем в Хакасии, где из-за тяжелой ситуации с коронавирусом даже был введен комендантский час, ситуация стала стабилизироваться. Бороться с пандемией в республике помогают военнослужащие. Военные медики приняли более полутора тысяч пациентов с COVID-19.

На прошлой неделе сообщалось, что все военнослужащие десантно-штурмовых подразделений Каспийской флотилии ревакцинировались от COVID-19.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах ревакцинировать около 253 тысяч военнослужащих до конца года.