Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Более 86 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Андрей Аркадьев
12:30 16.11.2021
На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Более 86 тысяч военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19. Повторную прививку получили те, кто был привит до марта.

В настоящее время в округе полный цикл вакцинации прошли более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч – гражданский персонал. Также привиты учащиеся военных учебных заведений и преподаватели, сотрудники организаций военного ведомства.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Препарат «Спутник V», который получают военнослужащие, двухкомпонентный. Вакцина вводится внутримышечно, вначале один компонент, а через три недели второй. Перед вакцинацией военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии препарата на организм. Процедура проводится только по желанию, с письменного согласия людей.

Между тем в Хакасии, где из-за тяжелой ситуации с коронавирусом даже был введен комендантский час, ситуация стала стабилизироваться. Бороться с пандемией в республике помогают военнослужащие. Военные медики приняли более полутора тысяч пациентов с COVID-19.

На прошлой неделе сообщалось, что все военнослужащие десантно-штурмовых подразделений Каспийской флотилии ревакцинировались от COVID-19.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах ревакцинировать около 253 тысяч военнослужащих до конца года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:39 В стране и мире
Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока - 2»
11:45 В стране и мире
Лукашенко заявил о попытках подбросить оружие в лагерь мигрантов
10:32 В стране и мире
Видео
ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов через ЗАГС
10:26 В стране и мире
«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на заявление Киева об указе Путина по Донбассу
09:15 В стране и мире
Ракетный эсминец ВМС США Porter начал переход из Черного моря в Средиземное
Популярное
Ученые назвали опасный для сердца продукт
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Эксперт назвал главную ошибку россиян при лечении COVID-19 дома
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Эксперт назвал способы «развода» клиентов шиномонтажа
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.