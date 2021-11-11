Все военнослужащие десантно-штурмовых подразделений КФл ревакцинировались от COVID-19

Все 100% военнослужащих десантно-штурмовых подразделений Каспийской флотилии ревакцинацинировались от COVID-19, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Повторную вакцинацию прошли те, кто уже был привит до апреля. Прививки ставят медики 412-го военного госпиталя в Каспийске.

Препарат «Спутник V», который получают военнослужащие, двухкомпонентный. Вакцина вводится внутримышечно, вначале один компонент, а через три недели второй. Перед вакцинацией военнослужащие проходят медосмотр, им рассказывают о воздействии препарата на организм. Процедура проводится только по желанию, с письменного согласия людей.

Всего на территории округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад. Ревакцинацию прошли более 78 тысяч военнослужащих.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах ревакцинировать около 253 тысяч военнослужащих до конца года.