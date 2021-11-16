Корвет «Гремящий» и две подлодки ТОФ зашли в филиппинский порт Манила

Корвет «Гремящий» и две подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» зашли в филиппинский порт Манила.

Они сделали это для пополнения материальных запасов и продовольствия в ходе межфлотского перехода с Балтийского флота обратно, на место постоянной дислокации в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

Манила - последний иностранный порт на пути российского отряда, куда его корабли зашли для пополнения запасов.

Со второй половины октября оперативное управление отрядом кораблей осуществляет Тихоокеанский флот. За плечами моряков - Балтийское, Северное, Средиземное, Красное и Аравийское моря, а также два океана - Атлантический и Индийский.