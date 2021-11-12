Корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. Трансляция состыковки велась на YouTube-канале космического агентства NASA.

Стыковка была осуществлена в 02:32 по московскому времени, спустя 21 час после запуска корабля. Сообщается, что на борту находятся четыре астронавта. Прибывшие члены экипажа будут находиться на МКС до апреля 2022 года.

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем с космодрома на мысе Канаверал был совершен 11 ноября в 05:04 по московскому времени.