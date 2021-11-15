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Иммунолог назвал «самый плохой для человечества» путь эволюции COVID-19

Анна Касаткина
04:14 15.11.2021
С учетом накопленных учеными знаний можно спрогнозировать три сценария развития коронавируса.
Иммунолог назвал «самый плохой для человечества» путь эволюции COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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Ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе может развиваться по трем сценариям. Пути дальнейшей эволюции СOVID-19 можно проследить с помощью данных о других вирусах, с которыми столкнулось человечество, рассказал в беседе с радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, атипичную пневмонию SARS и ближневосточный респираторный синдром MERS никто больше не может обнаружить, так как они, вероятно, погибли в природе. Другие же патогены могут со временем находить определенных хозяев, с которыми придут к «консенсусу»: вирус не убивает животное, а иммунная система носителя не губит вирус окончательно, объяснил Жемчугов. Так, например, происходит с вирусом Эбола, который не убивает больших летучих мышей, но может вызвать летальный исход в случае, если заболеет человек.

С учетом накопленных знаний можно спрогнозировать три сценария развития коронавируса, отметил специалист.

«Первый вариант - коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант - он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, - он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», - сказал Жемчугов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о более быстром распространении последней волны COVID-19. Он подчеркнул, что коронавирус - уникальная по своим характеристикам инфекция.

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