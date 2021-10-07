Суд продлил арест сбившей детей на переходе в Москве девушке

Суд принял решение о продлении срока содержания под стражей Валерии Башкировой, которая сбила троих детей в столичном районе Солнцево. Таким образом, в заключении девушка будет находиться по меньшей мере до марта 2022 года.

«Суд с учетом позиции прокуратуры города Москвы продлил Валерии Башкировой срок содержания под стражей до 24 марта 2022 года и назначил судебное заседание по делу в общем порядке судебного разбирательства на 21 октября 2021 года», - проинформировала столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Солнцевский суд Москвы в четверг, 7 октября, приступил к рассмотрению дела о резонансном ДТП. Подсудимой грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 16 июля этого года в столице на улице Авиаторов. По данным следствия, Башкирова отвлеклась на сообщение в телефоне и не затормозила перед пешеходным переходом. В этот момент дорогу переходили дети. После наезда двое мальчиков трех и пяти лет были доставлены в больницу, где вскоре скончались. Травмы также получила девятимесячная девочка.