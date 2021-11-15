В стране и мире Правительство РФ одобрило соглашение о создании единой системы ПВО с Таджикистаном Тимур Шерзад Сам проект создания единой системы ПВО с Таджикистаном был одобрен правительством России еще в мае. Соглашение уже подписано, и теперь осталось его ратифицировать. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Правительство России одобрило соглашение о создании единой системы ПВО с Таджикистаном. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. «Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 года», - говорится в тексте постановления. Сам проект создания единой системы ПВО с Таджикистаном был одобрен правительством России еще в мае. Ранее сообщалось, что российские военные инструкторы подготовят тысячу специалистов для ВС Таджикистана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика