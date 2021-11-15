Правительство РФ одобрило соглашение о создании единой системы ПВО с Таджикистаном
Правительство России одобрило соглашение о создании единой системы ПВО с Таджикистаном. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
«Одобрить и представить Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 27 апреля 2021 года», - говорится в тексте постановления.
Сам проект создания единой системы ПВО с Таджикистаном был одобрен правительством России еще в мае.
Ранее сообщалось, что российские военные инструкторы подготовят тысячу специалистов для ВС Таджикистана.