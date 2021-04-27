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Шойгу заявил, что Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО

Андрей Аркадьев
11:44 27.04.2021
Министр также пригласил главу военного ведомства Таджикистана на Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.
Шойгу заявил, что Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО
© Фото: Минобороны России
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Объединенную систему противовоздушной обороны создают Россия и Таджикистан, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Шерали Мирзо во вторник в Душанбе.

«Чтобы повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение», - сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства находится с рабочим визитом в Душанбе. Он провел двухстороннюю встречу с Мирзо и обсудил вопросы региональной безопасности с президентом Таджикистана и министрами обороны стран ОДКБ.

Напомним, в марте представители ОДКБ обсудили совместные учения в 2021 году.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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