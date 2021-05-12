Правительство одобрило проект создания объединенной системы ПВО России и Таджикистана

Кабинет министров РФ поддержал проект создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление.

В документе, размещенном на портале правовой информации, отмечается, что представленный Минобороны проект согласован с МИД РФ и другими заинтересованными сторонами. Его также предварительно проработала таджикистанская сторона.

В апреле во время визита в Душанбе министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо заявил, что Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО.

В ходе визита он также обсудил вопросы региональной безопасности с президентом Таджикистана и министрами обороны стран ОДКБ. По словам Шойгу, у Москвы и Душанбе общие задачи обеспечения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.