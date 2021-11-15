В Кремле заявили, что РФ выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса

Россия выступает в качестве посредника в переговорах по вопросам миграционного кризиса на границе Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин надеется, на установление прямого контакта главы Белоруссии Александра Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В данном случае исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти имеет место. Давайте не забывать о разговорах президента Путина с исполняющей обязанности канцлера ФРГ и после этого контактах с президентом Лукашенко. Собственно, после этого президент Путин высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты», - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о роли России в решении проблемы с мигрантами.

Ранее беженец Набиль Дало, знающий русский язык, рассказал «Звезде» об обстановке в организованном мигрантами лагере на границе Белоруссии и Польши. По словам мужчины, несмотря на все трудности, они не могут отступить.

За последние недели на белорусско-польской границе скопились несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС.