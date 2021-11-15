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Распространенному антибиотику нашли новое применение

Светлана Иванова
16:34 15.11.2021
Пенициллин снижает риск возникновения ревмокардита у детей и подростков.
Распространенному антибиотику нашли новое применение
© Фото: Karolina Grabowska, Pexels
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Применение пенициллина при лечении детей и подростков после перенесенной острой ревматической лихорадки снижает риск развития ревмокардита. К такому выводу пришла группа ученых в ходе соответствующего исследования. Результаты научной работы опубликованы в The New England Journal of Medicine. Ревмокардит, или ревматическая болезнь сердца, ежегодно становится причиной смерти около 306 тысяч человек.

В клиническом исследовании GOAL участвовали 818 детей и подростков из Уганды в возрасте от пяти до 17 лет. У всех испытуемых был обнаружен ревмокардит в скрытой форме. В ходе эксперимента участников разделили на две группы. Одна из них прошла терапию бензатином бензилпенициллина. В конце исследования у испытуемых сравнили результаты эхокардиографии - метод УЗИ, направленный на исследование морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата.

Оказалось, что из 399 участников экспериментальной группы лишь у трех из них были выявлены осложнения ревмокардита, тогда как в контрольной группе заболели 33 человека.

По словам научного сотрудника Детского научно-исследовательского института Мердока (Австралия) Даниэля Энгельманна, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что из 13 детей, которым окажут адекватную терапию в течение двух лет, у одного развитие болезни будет купировано.

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