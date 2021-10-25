Мясников объяснил, кому нельзя принимать антибиотики

При неразумном применении антибиотики перестают работать, когда они действительно необходимы организму. Вот почему важно не прибегать к их приему без надобности. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, призвав не лечить ими больное горло и кашель.

Медик отметил, что подобные лекарственные средства нельзя принимать при гайморите. Также, по словам врача, они не нужны при наличии бронхита, так как он в большинстве случаев является инфекционным.

«Просто подождите, дайте противокашлевые», - посоветовал специалист.

Мясников обозначил, что стоит пить антибиотики в случае, если пациент лечит пневмонию в домашних условиях или страдает половыми инфекциями. Кроме того, как сообщил эксперт в эфире телеканала «Россия 1», вне больницы антибиотики можно принимать при стрептококковой ангине с температурой 40 для профилактики болезней сердца.

Ранее Мясников перечислил наиболее распространенные ошибки при измерении давления в домашних условиях. Одной из них стало излишне сильное перетягивание манжеты, которое приводит к неправильным измерениям.