Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Виктория Ивашечкина
15:54 15.11.2021
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о снижении общей заболеваемости коронавирусом впервые за два месяца.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Mikhail Frolov, KomsomolskayaPravda, globallookpress
Читайте нас на:

Российский премьер-министр Михаил Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета против коронавируса в стране.

По его словам, уровень иммунитета к COVID-19 среди россиян на данный момент составляет 49%. Об этом премьер заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», - подчеркнул глава кабмина.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца снизилась общая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

По ее словам, постоянный рост числа заболевших удалось остановить в 43 регионах, ее в 33 субъектах наблюдается незначительный рост инфицированных.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые работают над созданием лекарства, подавляющего размножение коронавируса.

Эксперт уточнил, что то результаты в данной области тем не менее ожидаются значительно позже, чем препарат на основе антител переболевших пациентов, над которым сейчас работают в центре. Клинические испытания последнего должны будут стартовать в январе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:34 В стране и мире
Агент Гаркалина назвала фантазиями новость о возможной ампутации руки артиста
15:18 В стране и мире
Видео
Физик назвал главную опасность космического мусора
14:31 В стране и мире
В Минцифры назвали число зарегистрированных корпоративных сим-карт
14:27 В стране и мире
Видео
Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления в Москве и области
12:19 В стране и мире
Видео
Драка в вагоне поезда на МЦК попала на видео
Популярное
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
«Летающие тарелки с существами около метра»: СМИ узнали о расследованиях ФБР об НЛО
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.