Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин оценил уровень коллективного иммунитета против коронавируса в стране.

По его словам, уровень иммунитета к COVID-19 среди россиян на данный момент составляет 49%. Об этом премьер заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», - подчеркнул глава кабмина.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца снизилась общая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

По ее словам, постоянный рост числа заболевших удалось остановить в 43 регионах, ее в 33 субъектах наблюдается незначительный рост инфицированных.



Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые работают над созданием лекарства, подавляющего размножение коронавируса.

Эксперт уточнил, что то результаты в данной области тем не менее ожидаются значительно позже, чем препарат на основе антител переболевших пациентов, над которым сейчас работают в центре. Клинические испытания последнего должны будут стартовать в январе.