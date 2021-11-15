Впервые за два месяца в России снизилась заболеваемость COVID-19

В России впервые за два месяца снизилась общая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным по ситуации с COVID-19.

С ее слов, постоянный рост числа заболевших удалось остановить в 43 регионах, еще в 33 субъектах наблюдается незначительный рост инфицированных.

«Хочу отметить, что в возрастной категории старше 65 лет эта тенденция не просматривается. Снижения там нет. Необходимо максимально быстро провести прививочную кампанию среди этой возрастной группы. Все меры, которые принимались в предыдущий период, позволяют России находиться не выше 93 места в мире по совокупной заболеваемости коронавирусом», - сказала Попова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 4,5 миллиона человек прошли повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что «повторная вакцинация сегодня уже идет». Это особенно важно в условиях стремительного распространения дельта-штамма, уточнил он.