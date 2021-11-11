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В РФ работают над лекарством против размножения коронавируса

Анна Берестовая
04:37 11.11.2021
В Центре Гамалеи работают над подавляющим размножение коронавируса препаратом.
В РФ работают над лекарством против размножения коронавируса
© Фото: pexels.com
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В настоящее время ученые трудятся над созданием лекарства, подавляющего размножение коронавируса. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист также уточнил, что результаты в данной области, тем не менее, ожидаются значительно позже, чем препарат на основе антител переболевших пациентов, над которым сейчас работают в Центре. Клинические испытания последнего должны будут стартовать в январе.

 Гинцбург добавил, что некоторые лекарственные препараты, целенаправленно подавляющие размножение SARS-CoV-2, уже существуют. Однако, по его словам, разработанные средства недостаточно хорошо справляются со своей задачей, чтобы их можно было использовать в терапии больных в тяжелом состоянии.

«Они не настолько хорошо подавляют размножение вируса», - цитирует ученого РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Центре Гамалеи назвали примерные сроки клинических испытаний своего нового препарата из антител переболевших COVID-19 пациентов. Согласно заявлению Гинцбурга, провести их рассчитывают за три-четыре месяца.

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