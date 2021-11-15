В Кремле объяснили необходимость принятия закона о QR-кодах

Меры, которые принимают регионы из-за пандемии коронавируса, говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, зачем нужны законы о введении QR-кодов, если субъекты в настоящее время вводят их по собственному усмотрению.

«Кабинет министров, прежде всего, исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности», - ответил Песков.

Представитель Кремля добавил, что сейчас в парламенте только начинается работа по законопроектам о QR-кодах, поэтому вопросы об интеграции инициативы в стране являются преждевременными. При этом Песков предложил уточнять детали по разрабатываемым законам в правительстве.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов. Предъявлять соответствующий сертификат россияне должны будут в авиа- и железнодорожном транспорте при междугородных и международных перевозках.