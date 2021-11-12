Умер академик и кардиолог Евгений Чазов

Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов скончался в возрасте 92-х лет. Министерство здравоохранения России выразило соболезнования в связи с уходом из жизни кардиолога.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова», - говорится в сообщении на сайте Минздрава.

В министерстве отметили, что за свою врачебную карьеру Чазов спас миллионы жизней. Академик стал создателем новых методов лечения инфарктов и тромбозов. Например, эксперимент по применению препарата для растворения тромбов для излечения инфаркта, фибролизин, Евгений Иванович провел на себе. За данную разработку, которая вскоре спасла жизни тысячам пациентов, Чазов был удостоен Ленинской премии в 1992 году.

Ранее российские ученые нашли ранний признак смертельной болезни. Как выяснил авторы научной работы, диагностировать ишемическую кардиомиопатию можно по результатам относительно простого анализа крови из локтевой вены.