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Вычеркнул понятие «невозможно» из медицины: чем обязана страна кардиологу Чазову

Анна Берестовая
Россина Бодрова
02:33 13.11.2021
Страна провожает выдающегося кардиолога Евгения Чазова, ушедшего в возрасте 92 лет.
Вычеркнул понятие «невозможно» из медицины: чем обязана страна кардиологу Чазову
© Фото: Сергей Гунеев РИА Новости
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Он всегда был в центре внимания. Главное сердце страны - Евгений Чазов, выдающийся кардиолог, ушел из жизни в 92 года. Человек, который вычеркнул понятие «невозможно» из медицины. Его смелые научные разработки по лечению пациентов признаны во всем мире.

«Мы обязаны Евгению Ивановичу Чазову именно тем, что сегодня существует мощная, очень разветвленная кардиологическая сеть. Это он переименовал Институт терапии в Центр кардиологии и превратил его в крупнейший в мире центр по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - рассказал президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России Лео Бокерия.

От младшего научного сотрудника до министра здравоохранения СССР. Редко кто в 34 года получает докторскую степень. Это был выдающийся талант. Чазов разработал фибролизин - препарат для борьбы с тромбами в сосудах - и самый первый испытал его на себе.

«Он это средство испытывал на себе, и это открытие и внедрение его в медицинскую практику спасло жизни десяткам, а, может быть, сотням пациентов в нашей стране», - указал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Свое сердце ему доверяли Андропов, Брежнев, Рокоссовский, Симонов, Шостакович. Но даже работая с людьми такого уровня, он никогда не делил пациентов на «избранных» и «рядовых». Всех лечил на равных.

«Я лечил, там, Насера, Бумедьена, других лидеров, но я очень хорошо помню первого больного, которого мы вывели из состояния клинической смерти. Первый больной... был слесарь, я и сейчас помню», - признавался Чазов.

Человек не только широкой души, но и широких амбиций. Он шагнул далеко за пределы Советского Союза. В 80-ые Чазов входит в шестерку врачей-лидеров международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Спустя пять лет за все эти заслуги он получает Нобелевскую премию. На пресс-конференции в Осло у одного из советских журналистов случился сердечный приступ. Выжил, благодаря сверхреакции академика.

«Почему я так быстро вскочил и стал все проводить? Потому что это было у меня в крови с тех времен, инстинктивно», - говорил сам знаменитый врач.

Инстинкты его никогда не подводили. Он всегда оказывался в нужное время в нужном месте. Под его фамилией выпущено более 500 научных работ, 17 монографий, и другие книги. Два года назад Владимир Путин наградил академика медалью Столыпина первой степени - за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю работу.

«Его уход это большое неприятное событие для страны и для медицинской общественности, и для народа, здоровью которого он отдал много сил», - высказался директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России Сергей Готье.

В свой 90-летний юбилей у Чазова было одно желание - дожить до ста. И хотя это ему не удалось, зато удалось спасти если не миллионы, то уж точно сотни тысяч жизней за больше чем полвека в медицине.

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