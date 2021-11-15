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В российском модуле МКС найдено возможное место утечки воздуха

Светлана Иванова
11:37 15.11.2021
Космонавт Петр Дубров обнаружил вероятное место неисправности при обследовании промежуточной камеры модуля «Звезда».
В российском модуле МКС найдено возможное место утечки воздуха
© Фото: Роскосмос
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Место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС, вероятно, обнаружено. Как проинформировал во время переговоров с Центром управления полетами космонавт Роскосмоса Петр Дубров, возможная неисправность найдена при обследовании в выходные промежуточной камеры модуля.

«Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место, занимался его изучением», - цитирует ТАСС слова космонавта, отвечавшего на вопрос о работах в промежуточной камере.

Дубров добавил, что он сделал фотографию участка при помощи микроскопа с увеличительными стеклами. Видеосъемка работ не проводилась.

Утечку воздуха на Международной космической станции зафиксировали в августе прошлого года. Через два месяца небольшую пробоину заделали временными средствами. В феврале 2021 на МКС доставили мощный микроскоп для поиска других мест утечки и материалы для герметизации. В марте прошли ремонтно-восстановительные работы в модуле, после которых утечка снизилась в три раза.

В Роскосмосе неоднократно подчеркивали, что трещины не несут угрозы ни экипажу, ни самой станции. 

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