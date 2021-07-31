В модуле с трещиной на МКС резко упало давление

В переходной камере российского модуля «Звезда» на МКС, где обнаружена трещина, снова стало падать давление. Об этом сообщил экипаж Международной космической станции в ходе переговоров с Центром управления полетами.

«154 миллиметра», - сказал космонавт.

Впервые утечка воздуха на станции была обнаружена в августе прошлого года. Спустя время трещину заделали, давление стало снижаться медленнее. В марте 2021 года космонавты провели в модуле «Звезда» ремонтно-восстановительные работы, покрыв герметиком две трещины.

В Роскосмосе не раз сообщали, что наличие трещин не несет опасности для МКС и экипажа. Напомним, что срок эксплуатации станции истекает в 2024 году. РФ ведет переговоры с партнерами о продлении срока до 2030 года.