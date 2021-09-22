Центр подготовки космонавтов впервые показал, как засверливали трещины на МКС

В журнале Центра подготовки космонавтов впервые был опубликован снимок того, как засверливали трещины на МКС. Они стали причиной утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

На фотографии видно, как космонавты заделывают трещину и ставят заплатку. Произошло это еще в марте 2021 года, но до сих пор никто не знал, как это выглядело.