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Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Израиль с 15 ноября

Елизавета Потейчук
18:33 27.10.2021
Минтуризма Израиля разрешило пускать привитых «Спутником V» туристов, однако решение могут отложить из-за возможного включения РФ в список «красных стран».
Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Израиль с 15 ноября
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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В Министерстве туризма Израиля с 15 ноября разрешили пускать в страну людей, которые сделали прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V». Однако реализацию решения на несколько недель может отодвинуть вероятное внесение России в список «красных стран».

«Вопрос признания "Спутника V" Государством Израиль стоял на повестке дня на вчерашнем заседании премьер-министра и Минздрава, они утвердили: с 15 ноября вакцина "Спутник V" будет признана Израилем», - цитирует РИА Новости слова министра туризма Израиля Константина Развозова.

Развозов также отметил, что россиянам необходимо будет сдать и серологический тест. Нужды делать данный тест не будет, когда отечественную вакцину признает ВОЗ.

«В ближайшем будущем будет опубликован список "красных стран" с высоким уровнем заболеваемости, и, соответственно, приезд туристов из этих стран будет отложен на несколько недель, пока эпидемиологическая ситуация в тех странах не улучшится. По моим сведениям, Россия будет в этом списке», - добавил министр.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил низкие темпы вакцинации в России несознательностью граждан. По словам Дмитрия Пескова, российское здравоохранение за период пандемии проделало «гигантскую работу».

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