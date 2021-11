В стране и мире The Lancet опубликовал статью об эффективности и безопасности «Спутника Лайт» Анна Назайкина Было отмечено, что препарат стимулирует формирование сильного иммунитета от новой коронавирусной инфекции. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Медицинский журнал The Lancet опубликовал новую статью Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи о безопасности однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом говорится в пресс-релизе РФПИ, выступающего спонсором исследования. «Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета», - сообщили в фонде. Было отмечено, что в ходе испытания препарат доказал свою способность вызывать сильный ответ иммунной системы как у тех, кто еще не был инфицирован коронавирусом, так и у переболевших. Уточняется, что большинство зарегистрированных побочных эффектов являлись легкими или умеренными, серьезные нежелательные последствия учеными обнаружены не были. Более ранние исследования НИЦ, которые основывались на вакцинации 28 тысяч лиц в Москве данным препаратом, показали ее эффективность (70%) против дельта-штамма в течение трех месяцев после иммунизации. В группе людей до 60 лет показатель превысил 75%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика