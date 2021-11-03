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The Lancet опубликовал статью об эффективности и безопасности «Спутника Лайт»

Анна Назайкина
13:48 03.11.2021
Было отмечено, что препарат стимулирует формирование сильного иммунитета от новой коронавирусной инфекции.
The Lancet опубликовал статью об эффективности и безопасности «Спутника Лайт»
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Медицинский журнал The Lancet опубликовал новую статью Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи о безопасности однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом говорится в пресс-релизе РФПИ, выступающего спонсором исследования.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета», - сообщили в фонде.

Было отмечено, что в ходе испытания препарат доказал свою способность вызывать сильный ответ иммунной системы как у тех, кто еще не был инфицирован коронавирусом, так и у переболевших. Уточняется, что большинство зарегистрированных побочных эффектов являлись легкими или умеренными, серьезные нежелательные последствия учеными обнаружены не были.

Более ранние исследования НИЦ, которые основывались на вакцинации 28 тысяч лиц в Москве данным препаратом, показали ее эффективность (70%) против дельта-штамма в течение трех месяцев после иммунизации. В группе людей до 60 лет показатель превысил 75%.

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