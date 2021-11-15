Прокуратура и СК начали проверки после возгорания на комбинате в Липецке
Прокуратура Липецкой области организовала проверку инцидента на металлургическом комбинате. Ранее там произошло возгорание и обрушилась кровля.
Согласно информации экстренных служб, в ходе ЧП пострадала женщина – рабочий комбината. Ее извлекли из-под завалов и госпитализировали в ожоговый центр.
«На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего», - сообщили в областной прокуратуре.
Доследственную проверку также организовали органы СУ СК РФ по Липецкой области. На месте работает оперативно-следственная группа.
Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что в момент инцидента был слышен взрыв, однако достоверно известно лишь о пожаре. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.