В стране и мире Прокуратура и СК начали проверки после возгорания на комбинате в Липецке Иван Линдеманн Согласно информации экстренных служб, в ходе ЧП пострадала женщина – рабочий комбината. Ее извлекли из-под завалов и госпитализировали в ожоговый центр. © Фото: nomer48.ru, Instagram Читайте нас на: Прокуратура Липецкой области организовала проверку инцидента на металлургическом комбинате. Ранее там произошло возгорание и обрушилась кровля. Согласно информации экстренных служб, в ходе ЧП пострадала женщина – рабочий комбината. Ее извлекли из-под завалов и госпитализировали в ожоговый центр. «На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего», - сообщили в областной прокуратуре. Доследственную проверку также организовали органы СУ СК РФ по Липецкой области. На месте работает оперативно-следственная группа. Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось, что в момент инцидента был слышен взрыв, однако достоверно известно лишь о пожаре. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика