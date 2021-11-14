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Под завалами на месте взрыва на предприятии в Липецке могут находиться люди

Анна Касаткина
23:12 14.11.2021
В результате взрыва произошло частичное обрушение кровли здания.
Под завалами на месте взрыва на предприятии в Липецке могут находиться люди
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под завалами на месте взрыва на складе металлургического комбината в Липецке могут находиться люди. Выполняются поисково-спасательные работы, сообщает МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, установлено, что произошло частичное обрушение кровли здания. К ликвидации последствий привлечены 30 человек и девять единиц техники.

«Под завалами могут находиться люди. Спасателями МЧС России проводятся поисково-спасательные работы», - цитирует сообщение РИА Новости.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, под завалами могут находиться два человека.

Хлопок с последующим возгоранием конвейера произошел в 21.30, с огнем удалось справиться в течение 15 минут, сообщил «Звезде» представитель предприятия.

«Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются», - сообщил собеседник.

Ранее в Сети появились кадры с места происшествия. Мощный пожар был виден на большом расстоянии от предприятия.

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