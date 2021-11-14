Под завалами на месте взрыва на предприятии в Липецке могут находиться люди

Под завалами на месте взрыва на складе металлургического комбината в Липецке могут находиться люди. Выполняются поисково-спасательные работы, сообщает МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, установлено, что произошло частичное обрушение кровли здания. К ликвидации последствий привлечены 30 человек и девять единиц техники.

«Под завалами могут находиться люди. Спасателями МЧС России проводятся поисково-спасательные работы», - цитирует сообщение РИА Новости.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, под завалами могут находиться два человека.

Хлопок с последующим возгоранием конвейера произошел в 21.30, с огнем удалось справиться в течение 15 минут, сообщил «Звезде» представитель предприятия.

«Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются», - сообщил собеседник.

Ранее в Сети появились кадры с места происшествия. Мощный пожар был виден на большом расстоянии от предприятия.