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СМИ: на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв

Елизавета Потейчук
22:26 14.11.2021
В МЧС сообщили, что на месте взрыва на складе произошел пожар.
СМИ: на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв
© Фото: 48.mchs.gov.ru
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В здании металлургического комбината в Липецке произошел взрыв. Один рабочий в результате инцидента госпитализирован в больницу.

В ГУ МЧС по Липецку сообщили, что на данный момент дальнейшая информация о пострадавших уточняется. Более того, говорится в сообщении министерства, в одном из цехов комбината произошло возгорание.

На данный момент известно, что на металлургическом комбинате произошел именно взрыв, а не пожар. В результате этого, говорится в прессе, частично повредилась кровля здания. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

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