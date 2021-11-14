СМИ: на металлургическом комбинате в Липецке произошел взрыв

В здании металлургического комбината в Липецке произошел взрыв. Один рабочий в результате инцидента госпитализирован в больницу.

В ГУ МЧС по Липецку сообщили, что на данный момент дальнейшая информация о пострадавших уточняется. Более того, говорится в сообщении министерства, в одном из цехов комбината произошло возгорание.

На данный момент известно, что на металлургическом комбинате произошел именно взрыв, а не пожар. В результате этого, говорится в прессе, частично повредилась кровля здания. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.