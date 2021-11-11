Саакашвили заявил о прекращении голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку, приняв во внимание рекомендации Страсбургского суда по правам человека. Об этом журналистам сообщил адвокат экс-лидера Грузии Ника Гварамия.

«Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку», - говорится в письме Саакашвили, которое зачитал Гварамия после встречи с ним в тюрьме.

Кроме того, со слов адвоката, бывший президент Грузии требует перевести его в соответствующее учреждение для реабилитации, где ему будет оказана качественная медицинская помощь, а также обеспечена безопасность.

Ранее в Сети опубликовали кадры перевода Саакашвили из Руставской тюрьмы. Бывшего грузинского лидера перевели в Глданскую тюремную больницу.