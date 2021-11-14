Шойгу наградил почетными званиями лучших географов России

Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу принял участие в награждении лауреатов почетного звания «Заслуженный географ Российской Федерации», которое состоялось в рамках написания «Географического диктанта» в штаб-квартире РГО.

«Надеюсь что в следующем году мы поставим очередной рекорд и по количеству площадок и по количеству участвующих, а самое главное - по заинтересованности людей изучать нашу страну», - сказал Шойгу.

После награждения Шойгу отметил, что самый интересный вопрос, на который ему пришлось ответить в рамках акции, был про реку, впадающую сразу в два океана.

Сегодня, 14 ноября, прошла акция «Географический диктант». В написании приняли участие не только простые россияне, но и военнослужащие. По словам Шойгу, в этом году был установлен рекорд - акция проводилась в 120 странах и 8,6 тысячах пунктах.