Военные медики написали «Географический диктант» в Санкт-Петербурге
В написании диктанта поучаствовали свыше 300 курсантов и военнослужащих из числа профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Санкт-Петербурге курсанты и военнослужащие из числа профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова приняли участии в написании «Географического диктанта».
В общей сложности в диктанте приняли участие более 300 курсантов и военнослужащих из педсостава академии. Площадку для проведения акции оборудовали в лекционной аудитории Многопрофильной клиники учебного заведения.
Ранее моряки Тихоокеанского флота написали «Географический диктант» на борту корабля «Маршал Крылов». Для желающих проявить свои знания в области географической науки были открыты 11 площадок в Приморском крае и на Камчатке.