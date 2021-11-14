Военные медики написали «Географический диктант» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге курсанты и военнослужащие из числа профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова приняли участии в написании «Географического диктанта».

В общей сложности в диктанте приняли участие более 300 курсантов и военнослужащих из педсостава академии. Площадку для проведения акции оборудовали в лекционной аудитории Многопрофильной клиники учебного заведения.

Ранее моряки Тихоокеанского флота написали «Географический диктант» на борту корабля «Маршал Крылов». Для желающих проявить свои знания в области географической науки были открыты 11 площадок в Приморском крае и на Камчатке.