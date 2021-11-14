Шойгу заявил о рекордном числе площадок «Географического диктанта»

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу сообщил, что в этом году был побит рекорд по числу площадок «Географического диктанта». В 120 странах мира было развернуто более 8,6 тысяч мест проведения акции.

«Несмотря на сложные условия, мы не стоим на месте и не повторяем достижения прошлых и позапрошлых годов, а растем – в этом году на 60 процентов количество площадок увеличилось, их теперь 8,6 тысяч в 120 странах», - сообщил он во время участия в акции на центральной площадке диктанта в штаб-квартире РГО.

В этом году «Географический диктант» прошел не только на Земле. В акции приняли участие и российские космонавты на Международной космической станции - Антон Шкаплеров и Петр Дубров.