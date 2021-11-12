Зеленые фонари: польские жители выразили готовность помочь беженцам на границе с Белоруссией

От польской стороны мигрантов с ближнего Востока отделяют всего несколько метров. Несколько десятков человек решились на прорыв металлического ограждения у приграничного пропускного пункта. Пока польские силовики ждут команды для действий, раздаются крики ликования. Кадры прорыва опубликованы польским министерством нацобороны, там уже заявили: большая часть беженцев задержана.

Позже у приграничного забора с Белоруссией высадятся с вертолета польские десантники. Теперь Польшу от семей мигрантов - с детьми, беременными женщинами и стариками - охраняют более 20 тысяч силовиков и боевая спецтехника. Ради безопасности людей белорусские военные пытаются отговорить их от пересечения границы. Но ночью еще три сотни беженцев прибыли в лагерь в Гроднеском районе.

Теперь в нем, по разным подсчетам, от двух до пяти тысяч приезжих. За неделю мигранты пробирались на территорию закрытого Польшей пропускного пункта Кузница несколько раз, отмечают в Варшаве и не исключают закрытие других пропускных пунктов с Белоруссией. Грядет серьезный удар по бизнесу. Вновь пребывающим к границе товарным фурам надо проходить таможенный контроль. Убытки понесет и авиация. Под давлением Евросоюза, который пытается остановить поток мигрантов компания «Белавиа» объявила о вводе ограничений на рейсы из Турции в Белоруссию.

Турция в маршруте беженцев играет одну из ключевых ролей. Прямых рейсов до Минска нет. В это же время о прекращении полетов в столицу Белоруссии объявляют и иракские линии. Белорусская сторона тем временем организовывает массовые поставки гуманитарной помощи тем, кто уже оказался в лагере. Об этом сообщил наш корреспондент с места событий.

На польской стороне тоже готовы оказать помощь беженцам, но не власти, а обычные жители. В польском городе Михалово местные собрали продукты, питьевую воду, вещи. В окнах польских домов в знак солидарности с мигрантами зажигаются зеленые фонари. Свет означает, что хозяева готовы приютить беженцев. Зеленая подсветка встречается и на варшавских улицах.

Однако президент Анджей Дуда во время выступления на дне независимости Польши обозначил позицию страны.

«Наша пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности. Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами стран нашего региона и партнерами в ЕС и НАТО», - заявил президент.

Варшава продолжает называть происходящее «гибридной атакой Минска». И настаивают на высылке мигрантов белорусской стороной. Но причин на это нет. Это накануне подчеркнул в своем выступлении первый заместитель постоянного представителя России при ООН.

«Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм», - считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Белоруссия уже укрепила противовоздушную оборону на западном и северо-западном направлении вдоль границы. Но перебрасывать свои войска к польско-белорусской границе начала и Украина. Киев заявил, что отправит еще более восемь тысяч сотрудников силовых структур и военные вертолетов для защиты Польши. А Великобритания объявила о готовности помочь в укреплении заграждения на границе.