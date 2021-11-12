Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленые фонари: польские жители выразили готовность помочь беженцам на границе с Белоруссией

Дария Сенникова
18:22 12.11.2021
В то время, как польские власти стягивают еще больше солдат к местам скопления беженцев на границе, простые граждане готовы приютить прорвавшихся мигрантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

От польской стороны мигрантов с ближнего Востока отделяют всего несколько метров. Несколько десятков человек решились на прорыв металлического ограждения у приграничного пропускного пункта. Пока польские силовики ждут команды для действий, раздаются крики ликования. Кадры прорыва опубликованы польским министерством нацобороны, там уже заявили: большая часть беженцев задержана.

Позже у приграничного забора с Белоруссией высадятся с вертолета польские десантники. Теперь Польшу от семей мигрантов - с детьми, беременными женщинами и стариками - охраняют более 20 тысяч силовиков и боевая спецтехника. Ради безопасности людей белорусские военные пытаются отговорить их от пересечения границы. Но ночью еще три сотни беженцев прибыли в лагерь в Гроднеском районе.

Теперь в нем, по разным подсчетам, от двух до пяти тысяч приезжих. За неделю мигранты пробирались на территорию закрытого Польшей пропускного пункта Кузница несколько раз, отмечают в Варшаве и не исключают закрытие других пропускных пунктов с Белоруссией. Грядет серьезный удар по бизнесу. Вновь пребывающим к границе товарным фурам надо проходить таможенный контроль. Убытки понесет и авиация. Под давлением Евросоюза, который пытается остановить поток мигрантов компания «Белавиа» объявила о вводе ограничений на рейсы из Турции в Белоруссию.

Турция в маршруте беженцев играет одну из ключевых ролей. Прямых рейсов до Минска нет. В это же время о прекращении полетов в столицу Белоруссии объявляют и иракские линии. Белорусская сторона тем временем организовывает массовые поставки гуманитарной помощи тем, кто уже оказался в лагере. Об этом сообщил наш корреспондент с места событий.

На польской стороне тоже готовы оказать помощь беженцам, но не власти, а обычные жители. В польском городе Михалово местные собрали продукты, питьевую воду, вещи. В окнах польских домов в знак солидарности с мигрантами зажигаются зеленые фонари. Свет означает, что хозяева готовы приютить беженцев. Зеленая подсветка встречается и на варшавских улицах.

Однако президент Анджей Дуда во время выступления на дне независимости Польши обозначил позицию страны. 

«Наша пограничная охрана, Войско польское, полиция и другие службы находятся в состоянии наивысшей готовности. Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами стран нашего региона и партнерами в ЕС и НАТО», - заявил президент.

Варшава продолжает называть происходящее «гибридной атакой Минска». И настаивают на высылке мигрантов белорусской стороной. Но причин на это нет. Это накануне подчеркнул в своем выступлении первый заместитель постоянного представителя России при ООН.

«Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм», - считает первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Белоруссия уже укрепила противовоздушную оборону на западном и северо-западном направлении вдоль границы. Но перебрасывать свои войска к польско-белорусской границе начала и Украина. Киев заявил, что отправит еще более восемь тысяч сотрудников силовых структур и военные вертолетов для защиты Польши. А Великобритания объявила о готовности помочь в укреплении заграждения на границе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:39 В стране и мире
Видео
Путин допустил появление более опасных штаммов COVID-19
17:00 Армия
Замминистра обороны Булгаков открыл памятник генерал-полковнику Никитину в Москве
16:55 В стране и мире
В дагестанском селе произошла стрельба, сообщается о жертвах
16:12 В стране и мире
Умер академик и кардиолог Евгений Чазов
16:07 В стране и мире
В отношении натравившего собаку на женщину в Подмосковье возбуждено уголовное дело
Популярное
СМИ: группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.