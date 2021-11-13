Путин объяснил присутствие стратегической авиации РФ над Белоруссией

Стратегическая авиация России участвует в запланированных учениях в Белоруссии - их присутствие никак не связано с возникшим у границ страны миграционным кризисом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя утверждения о том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко якобы попросил Россию патрулировать небо над республикой.

«У нас проводятся плановые учения с белорусскими коллегами, мы делаем это на постоянной основе. Здесь наши западные партнеры проводят учения постоянно, на регулярной и нерегулярной основе, внеплановые, различного рода. Мы тоже делаем это. И наша стратегическая авиация регулярно тоже летает по своим маршрутам патрулирования - факт присутствия нашей стратегической авиации обозначает», - сказал президент в интервью телеканалу «Россия».

Вчера, в рамках проверки боеготовности, в Белоруссию прибыло подразделение российских ВДВ. Для обеспечения высадки были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Завершив совместные тактические учения, десантники вернутся в пункт постоянной дислокации в России.