Карпин: Хорватия в матче со сборной РФ будет играть так, как ей позволят российские футболисты

Футболисты Хорватии в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира на ЧМ 2022 года будут играть так, как им позволит сборная России. Об этом заявил тренер российской команды Валерий Карпин. Он также добавил, что игра всегда зависит от двух команд.

«Хорваты будут играть так, как мы им позволим. Не видел ни одной игры, чтобы одна команда что-то позволяла, будем играть - либо позволять, либо нет. Много раз говорили, что хотим атаковать. Но были матчи с командами, когда мы хотели атаковать, но не получалось отобрать, мы не могли этого делать - все зависит от двух команд», - сказал Карпин во время предматчевой пресс-конференции.

Российские футболисты 11 ноября разгромили команду Кипра. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. После девяти матчей в активе сборной России 22 очка - для выхода на мировое первенство отечественным футболистам необходимо не проиграть команде Хорватии.

Ранее футбольный эксперт раскрыл победную тактику игры сборной России с Хорватией. По словам Олега Корнаухова, несмотря на мастерство хорватской команды, россияне могут сыграть на тактических пробелах соперников для прямого выхода на Чемпионат мира.