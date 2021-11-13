«Есть шанс»: футбольный тренер раскрыл победную тактику игры сборной России с Хорватией

Тренер ДЮСШ ЦСКА, футбольный эксперт Олег Корнаухов рассказал «Звезде» о своих ожиданиях от матча сборной России против национальной команды Хорватии в отборочном турнире к чемпионату мира 2022. Эксперт считает, что у российских футболистов есть шанс прямого выхода на мировые соревнования, однако даже несмотря на преимущество по очкам в турнирной таблице, спортсменам расслабляться не стоит.

«Сейчас есть шанс напрямую выйти, тем более у нас небольшое преимущество в том, что нам достаточно сократить счет, но здесь как раз и кроется тот подвох, который обычно бывает с российскими командами, когда нас устраивает ничья, и у нас ничего не получается», - пояснил Корнаухов.

Футбольный эксперт также отметил, что сборная Хорватии имеет широкое игровое мастерство, однако у футболистов, по словам Корнаухова, есть пробелы в тактике при переходе из атаки в оборону. Также, говорит Корнаухов, игра в защите у хорватов тоже оставляет желать лучшего.

«Из-за этого у нас есть шанс. Но, прежде всего, мы должны плясать от себя, мы должны быть готовы очень хорошо физически к этому матчу. Будет очень непросто, будет очень-очень тяжело играть с Хорватией, но у нас все же есть шанс напрямую выйти на финальную часть чемпионата мира», - резюмировал тренер.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал условие для победы сборной России над Хорватией. По его словам, россиянам необходимо играть в быстрый футбол, чтобы заполучить прямую путевку на чемпионат мира.