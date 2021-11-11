Сборная России разгромила команду Кипра в матче отборочного раунда ЧМ-2022 по футболу

Сборная России обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Два гола в ворота сборной Кипра забил Александр Ерохин, также отметились Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Следующий матч российской сборной состоится с командой Хорватии 14 ноября в городе Сплит. После девяти матчей в активе сборной России 22 очка. Футболисты лидируют в группе, опережая на пять баллов хорватов.

Ранее вице-президент РФС Никита Симонян оценил российскую сборную по футболу перед матчем с Кипром. Уровень игры, по мнению Симоняна, в большей степени зависит от профессионализма спортсменов и в меньшей - от тренера. Даже несмотря на тактику и тренировку, игроки на поле должны продемонстрировать навыки, которые годами оттачиваются в клубах.