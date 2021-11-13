Суд отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на полицейского в Каспийске

Советский районный суд города Махачкалы отправил под домашний арест Камала Идрисова, который подозревается в наезде на полицейского в Каспийске. Уточняется, что постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня провозглашения.

«Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К.Х. под домашний арест на два месяца (до 11 января 2022 года) с наложением соответствующих запретов», - сообщает пресс-служба суда.

Вечером 11 ноября стало известно о задержании в аэропорту Шереметьево двух мужчин, которые подозреваются в наезде на полицейского в Каспийске. Позже СК по региону возбудил уголовное дело, а глава ведомства поручил доложить о промежуточных результатах расследования.

По версии следователей, полицейский пытался остановить автомобиль без регистрационных знаков, однако водитель не выполнил просьбы сотрудника и продолжил движение, в результате чего наехал на правоохранителя.