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Прощальный бой Емельяненко может состояться летом в России

Алексей Курильченко
17:27 13.11.2021
На данный момент неизвестно, кто станет последним соперником российского спортсмена.
Прощальный бой Емельяненко может состояться летом в России
© Фото: Вадим Жернов, РИА Новости
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Глава организации смешанных единоборств Bellator рассказал об организации прощального поединка российского бойца-тяжеловеса Федора Емельяненко. По словам президента организации Скотта Кокера, поединок будет проходить в России. Имя соперника Последнего императора не разглашается.

«Мы планируем организовать для него крупномасштабное мероприятие в России, и оно будет соответствовать выдающейся карьере величайшего тяжеловеса всех времен. Вероятно, это будет следующим летом в Москве. Он хочет провести последний бой в России, и мы собираемся это сделать, у нас большие планы. Это будет не просто обычный бой, это будет что-то действительно особенное. И мы уже начинаем это планировать прямо сейчас», - цитирует Кокера сайт MMA Junkie.

В октябре этого года Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Россиянин нокаутировал соперника в пером раунде. Джонсон позже заявил, что Емельяненко в бою повредил ему челюсть.

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