СМИ: суд прекратил опекунство над Бритни Спирс

Зарубежная пресса сообщила о прекращении опекунства над американской певицей Бритни Спирс, длившегося на протяжении 14 лет. Официальная остановка опекунства якобы была произведена судом в Лос-Анджелесе.

Опекунство, согласно СМИ, было прекращено без проведения дополнительной психологической оценки состояния звезды. По информации TMZ, во время процесса никто в зале не высказался против прекращения опеки.

Ранее суд принял решение об отстранении отца знаменитости от роли ее опекуна и назначении на его роль другого лица. После этого сам Джеймс Спирс, утверждающий, что все время действовал в интересах Бритни, подал заявление о немедленном и безусловном прекращении опеки над дочерью.