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Больше 100 лет защиты: ВС России отмечают День войск РХБЗ

Кира Тило
01:20 13.11.2021
История войск радиационной, химической и биологической защиты берет начало с 13 ноября 1918 года.
Больше 100 лет защиты: ВС России отмечают День войск РХБЗ
© Фото: Минобороны РФ
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Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 103-я годовщина со дня образования войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ).

Эта дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. История войск радиационной, химической и биологической защиты берет начало с 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики №220 была создана химическая служба Красной армии и организовано формирование первых органов и подразделений противохимической защиты.

© Минобороны РФ

Войска РХБ защиты - специальные войска, предназначенные для проведения комплекса наиболее сложных мероприятий, направленных на снижение потерь воинских объединений и соединений и обеспечение выполнения поставленных им боевых задач при действиях в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения, а также на повышение их живучести и защиты от высокоточного и других видов оружия.

Основу войск РХБЗ составляют многофункциональные отдельные бригады РХБЗ, имеющие в своем составе подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий РХБ защиты.

© Минобороны РФ

В этом году проведен комплекс специальных учений войск РХБ защиты на Западном и Арктическом стратегических направлениях «Защита-­2021». Отработка действий проходила с решением вопросов межвидового и межведомственного взаимодействия с совместным выполнением задач при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на радиационно-опасных объектах.

В учениях было задействовано 19 соединений, воинских частей и организаций войск РХБ защиты, порядка 700 единиц техники и более 3400 личного состава. Также на учениях отрабатывались вопросы межвидового характера с привлечением взаимодействующих ведомств от Российской Федерации и дружественных государств.

В войсках РХБ защиты идет плановое перевооружение на современные и модернизированные образцы военной техники. До конца года в соединения и воинские части поступит более 200 единиц специальной техники, среди которых машины РХБ разведки РХМ-­6­-01, техника для специальной обработки – КДА, лаборатории – КЛП­-1О, оснащенные оборудованием для проведения ПЦР-­анализов, машины дымовые ТДА-­3.

С этого года организована поставка в войска машин РХБ разведки РХМ-­8 и тяжелых огнеметных систем ТОС-­2. С учетом поставок в 2021 году доля современных образцов составит 75,6%.

Также в этом году, в соответствии с решением Президента РФ, сводным отрядом Минобороны России, в который вошли специалисты войск РХБЗ, выполнялись задачи по ликвидации химического заражения в городе Усолье­-Сибирском.

© Минобороны РФ

Военнослужащие войск РХБ защиты вносят значительный вклад в борьбу с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции. Силами и средствами войск РХБ защиты продолжается дезинфекция объектов военной и гражданской инфраструктуры. В резерве для оказания помощи субъектам Российской Федерации имеется 39 сводных отрядов.

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