Больше 100 лет защиты: ВС России отмечают День войск РХБЗ

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В этом году проведен комплекс специальных учений войск РХБ защиты на Западном и Арктическом стратегических направлениях «Защита-­2021». Отработка действий проходила с решением вопросов межвидового и межведомственного взаимодействия с совместным выполнением задач при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на радиационно-опасных объектах.

В учениях было задействовано 19 соединений, воинских частей и организаций войск РХБ защиты, порядка 700 единиц техники и более 3400 личного состава. Также на учениях отрабатывались вопросы межвидового характера с привлечением взаимодействующих ведомств от Российской Федерации и дружественных государств.

В войсках РХБ защиты идет плановое перевооружение на современные и модернизированные образцы военной техники. До конца года в соединения и воинские части поступит более 200 единиц специальной техники, среди которых машины РХБ разведки РХМ-­6­-01, техника для специальной обработки – КДА, лаборатории – КЛП­-1О, оснащенные оборудованием для проведения ПЦР-­анализов, машины дымовые ТДА-­3.

С этого года организована поставка в войска машин РХБ разведки РХМ-­8 и тяжелых огнеметных систем ТОС-­2. С учетом поставок в 2021 году доля современных образцов составит 75,6%.

Также в этом году, в соответствии с решением Президента РФ, сводным отрядом Минобороны России, в который вошли специалисты войск РХБЗ, выполнялись задачи по ликвидации химического заражения в городе Усолье­-Сибирском.