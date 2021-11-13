Больше 100 лет защиты: ВС России отмечают День войск РХБЗ

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 103-я годовщина со дня образования войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ).
Эта дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. История войск радиационной, химической и биологической защиты берет начало с 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики №220 была создана химическая служба Красной армии и организовано формирование первых органов и подразделений противохимической защиты.
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