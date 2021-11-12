Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов

Завтра, 13 ноября, на территории России свой профессиональный праздник будут отмечать военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты. В преддверии торжественной даты начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал газете «Красная звезда», чего удалось достичь за последнее время и какие цели на будущее уже поставлены.

В первую очередь, специалисты РХБЗ сыграли огромную роль в борьбе, которую вот уже второй год ведет все человечество - противостоянии пандемии коронавирусной инфекции. С первых дней после того, как ситуация с распространением COVID-19 на территории России была взята под контроль министерства обороны, войска РХБЗ включились в работу.

Отряды, оснащенные специальной техникой, производили дезинфекцию пространств и участвовали в карантинных мероприятиях вместе с медицинским персоналом. Военные специалисты работают в красной зоне.

Значительную роль войска радиационной, химической и биологической защиты сыграли и в создании тестов на наличие коронавирусной инфекции.

«Уникальный коллекционный фонд патогенных микроорганизмов и научный потенциал 48-го ЦНИИ обеспечили разработку тест-системы для выявления РНК коронавируса методом ПЦР в реальном времени с достоверностью результатов свыше 95 процентов. Отдельно хочу отметить, что тест-система была разработана в течение 14 суток после опубликования 31 декабря 2019 года специалистами Китая полной последовательности генома нового коронавируса», - указал Кириллов.

Кроме того, согласно словам генерал-лейтенанта, опыт сотрудничества ученых Центра имени Н.Ф. Гамалеи с специалистами 48-го ЦНИИ и Главного военно-клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко оказался крайне важным при разработке первой в мире вакцины против коронавируса. Ранее в таком сотрудничестве была создана и зарегистрирована в РФ вакцина против лихорадки Эбола.

«Накопленный уникальный опыт позволил скоординировать усилия научных коллективов единомышленников. Благодаря использованию ранее разработанной технологической платформы, а также подходам к доклинической и клинической оценке средств профилактики в кратчайшие сроки была создана безопасная, эффективная вакцина "Спутник V"», - объяснил начальник войск РХБЗ.

Он подчеркнул, что столь быстрые достижения в данной области не были бы возможны без оперативных решений руководства Минобороны РФ и личного контроля главы ведомства Сергея Шойгу. Также залогом успеха стала слаженная работа всех задействованных структур, включая Минздрав и иные федеральные органы исполнительной власти.

Сегодня работа в данной области продолжается. В рамках нее уже удалось создать получившие государственную регистрацию образцы БАД, показавшие эффективность против коронавирусной инфекции. Также военные ученые занимаются тестированием способности вакцины против COVID-19 справляться с опаснейшими видами вируса и трудятся над производством средства профилактики коронавируса для перорального применения.

«Сейчас, уже спустя год, с уверенностью можно сказать, что все решения, принятые руководством Министерства обороны, Оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах, были на 100 процентов правильные и обоснованные. И только благодаря вакцинации и защитным мерам удалось взять под контроль распространение опасного вируса, и в будущем, я уверен, мы сможем его победить и вернуться к нормальному течению жизни, как до эпидемии», - обозначил Кириллов.

Он добавил, что научная деятельность военных специалистов будет только набирать обороты. Так, лаборатория 27-го Научного центра, признанная одной из лучших в мире, переедет в новое здание. Благодаря перемещению на новые фонды лабораторно-экспериментальную базу удастся увеличить более чем в два раза, укомплектовать учреждение современным специальным оборудованием на 100% и комфортно разместить личный состав.

Помимо борьбы с пандемией войска РХБЗ выполняли и другие важные задачи, одной из которых стала ликвидация химического заражения в городе Усолье-Сибирском в соответствии с решением Президента Российской Федерации. Как отметил генерал-лейтенант, военнослужащими сводного отряда Минобороны России была проделана колоссальная работа на месте ЧС.

«Были проведены вскрытие, перетаривание, дегазация и фрагментирование 17 аварийных емкостей, содержащих 101,3 тонны токсичных веществ, находящихся под давлением. Произведен демонтаж железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза массой 36 700 тонн. Извлечены из аварийных скважин 107 тонн токсичных химикатов, содержащих эпихлоргидрин. Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций поставлено 356 водяных завес вокруг расснаряжаемых аварийных емкостей и откачиваемых скважин рассолопромысла», - привел данные Кириллов.

Большое внимание в уходящем году было уделено проведению совместных стратегических учений «Запад-2021», в рамках подготовки к которым войска РХБЗ реализовали комплекс специальных учений войск РХБ защиты на Западном и Арктическом стратегических направлениях «Защита-2021».

«Отработка действий проходила с решением вопросов межвидового и межведомственного взаимодействия с совместным выполнением задач при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на радиационно опасных объектах концерна "Росэнергоатом" Курской АЭС в Курчатове и одного из пунктов базирования Северного флота», - описал военачальник.

Одной из первостепенных задач стало переоснащение войск радиационной, химической и биологической защиты, взятое на особый контроль руководства Минобороны РФ. В настоящее время процесс идет в плановом порядке, благодаря чему, с учетом поставок 2021 года, доля современных образцов в войсках составит 75,6%.

«До конца года мы получим свыше 200 единиц специальной техники, среди которых машины РХБ разведки РХМ-6-01, оборудованные программно-техническим комплексом для проведения расчетов, сбора и обработки данных об окружающей обстановке в автоматическом режиме. В числе поступления и техника для специальной обработки - КДА, лаборатории – КЛП-1О, оснащенные оборудованием для проведения ПЦР-анализов, машины дымовые ТДА-3. С этого года организована поставка в войска машин РХБ разведки РХМ-8 и тяжелых огнеметных систем ТОС-2», - уточнил Кириллов.

Помимо поступления новых образцов в войсках РХБЗ проходит активная модернизация ранее принятой на вооружение специальной техники. Так, ежегодно, согласно плану по модернизации, более современный вид обретают до 20 единиц машин РХБ разведки.

Также в ближайшие годы ожидается поступление новейшего образца специальной техники - перспективной машины РХБ разведки РХМ-9 на базе автомобиля «Тайфун-К». В состав машины будет входить беспилотник, который можно будет использовать для решения различного вида задач в интересах РХБЗ.

«Кроме того, в настоящее время разрабатывается мобильный многоцелевой робототехнический комплекс войск РХБ защиты МРК-РХБЗ в составе двух наземных робототехнических средств и двух БпЛА на базе "Орлан-10" с комплектами сменного навесного оборудования... В настоящее время он проходит предварительные испытания. Входящие в его состав роботы способны выполнять задачи как в автоматическом режиме, так и под управлением оператора», - дополнил Кириллов.

В завершении начальник РХБЗ добавил, что в войсках продолжается и совершенствование огнеметно-зажигательного вооружения. В рамках него производятся работы по созданию нового комплекта средств огневого поражения (РПО-2) для огнеметных подразделений войск РХБ защиты с повышенными боевыми возможностями, включающими размещение прицельного и стрелкового комплексов на БпЛА.