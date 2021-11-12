Удар «Шмеля» и аэрозольная завеса: в Подмосковье прошли учения военных РХБЗ

В Подмосковье военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО провели тактико-специальное учение в преддверии Дня войск РХБЗ.

В рамках учения военнослужащие провели боевые стрельбы из реактивных пехотных огнеметов «Шмель» по легкобронированной технике условного противника. Также военнослужащие провели РХБ разведку местности, специальную обработку зданий и военной техники, установили аэрозольную завесу в движении, позволяющую скрыть позиции личного состава и техники от средств визуальной и радиоэлектронной разведки.

Всего в учении приняло участие порядка 700 военнослужащих РХБЗ подразделений гвардейской танковой армии ЗВО. Отдельные военнослужащие, принимавшие участие в учении, были задействованы в мероприятиях по дезинфекции социальных учреждений Италии и Сербии в составе сводного отряда Минобороны РФ.

В местах дислокации танкового объединения ЗВО - шести субъектах России - более 1,5 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ежедневно задействованы в специальной обработке предприятий, детских домов, больниц, соединений и воинских частей ЗВО.