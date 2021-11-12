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За пределами Млечного Пути впервые нашли черную дыру

Светлана Иванова
09:41 12.11.2021
Впервые черная дыра звездной массы была обнаружена при помощи наземных наблюдений.
За пределами Млечного Пути впервые нашли черную дыру
© Фото: ESO, M. KORNMESSER
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В Большом Магеллановом облаке, соседней с Млечным Путем галактике, в звездном скоплении NGC 1850, была впервые обнаружена черная дыра звездной массы при помощи наземных наблюдений. Открытие было сделано благодаря телескопу - VLT (Very Large Telescope) в Чили. Результаты научной работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

До этого момента все черные дыры в других галактиках фиксировали через рентгеновское свечение, которое испускается при поглощении вещества, или гравитационные волны, которые возникают при столкновении черных дыр друг с другом или с нейтронными звездами.

Для обнаружения черной дыры в Большом Магеллановом облаке задействовали VLT, нацеленный на поиск признаков гравитационного возмущения, оказываемого черной дырой на соседнюю звезду.

Рассеянное звездное скопление NGC 1850 состоит из тысяч звезд и находится на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от Земли. Черная дыра примерно в 11,1 раза тяжелее Солнца.

По мнению астрономов, открытие позволит провести «перепись» черных дыр звездной массы в нашей и соседних галактиках и изучить их раннюю эволюцию.

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