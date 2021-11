За пределами Млечного Пути впервые нашли черную дыру

В Большом Магеллановом облаке, соседней с Млечным Путем галактике, в звездном скоплении NGC 1850, была впервые обнаружена черная дыра звездной массы при помощи наземных наблюдений. Открытие было сделано благодаря телескопу - VLT (Very Large Telescope) в Чили. Результаты научной работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

До этого момента все черные дыры в других галактиках фиксировали через рентгеновское свечение, которое испускается при поглощении вещества, или гравитационные волны, которые возникают при столкновении черных дыр друг с другом или с нейтронными звездами.

Для обнаружения черной дыры в Большом Магеллановом облаке задействовали VLT, нацеленный на поиск признаков гравитационного возмущения, оказываемого черной дырой на соседнюю звезду.

Рассеянное звездное скопление NGC 1850 состоит из тысяч звезд и находится на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от Земли. Черная дыра примерно в 11,1 раза тяжелее Солнца.

По мнению астрономов, открытие позволит провести «перепись» черных дыр звездной массы в нашей и соседних галактиках и изучить их раннюю эволюцию.