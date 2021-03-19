Черные дыры оказались не черными и не дырами

Черные дыры могут являться звездами, в ядрах которых протекают некоторые нетипичные процессы. Такую точку зрения на природу космических объектов предложил физик Игорь Никитин из Института интегральных схем общества Фраунгофера в Германии, пишет портал Popular Mechanics.

Согласно гипотезе ученого, так называемые планковские ядра темных звезд могут состоять из чрезвычайно плотной своеобразной материи, чей объем максимально сжат. В этом случае невозможно существование горизонта событий, то есть места, где гравитационное притяжение превысило бы скорость света.

По словам физика, поведение темных звезд в сильных гравитационных полях отличается от общепринятого.

«Стирается горизонт событий, характерный для реальных черных дыр. Вместо этого образуется глубокая гравитационная яма, где значения красного смещения становятся чрезвычайно большими. В результате для внешнего наблюдателя звезда выглядит черной, как настоящая черная дыра», - пояснил ученый.

Автор работы также указал, что новый взгляд на феномен черных звезд объясняет происхождение быстрых радиовсплесков. Физик отмечает, что это явление может фиксироваться при падении астероидов и других космических тел в планковское ядро темной звезды. В этом случае могла бы произойти вспышка высокоэнергетических световых волн, что под действием мощной гравитации темной звезды привело бы к красному смещению света, которое радиотелескопы зафиксировали бы как единичный радиоимпульс.